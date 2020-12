Mancano le precauzioni anti contagio, sospesa azienda di giocattoli

VIADANA In Viadana, i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Mantova, congiuntamente ai militari della Compagnia di Viadana, nel corso di un mirato servizio finalizzato al controllo delle aziende e al rispetto delle normative “COVID”, nella giornata di ieri hanno sospeso un’attività di importazione di giocattoli, situata in via Europa a Viadana

Gli operanti infatti, a seguito di un blitz avvenuto nella mattinata, dopo aver identificato una lavoratrice, regolarmente assunta, hanno verificato il rispetto delle normative in vigore. Quello che ha fatto scattare la sospensione è stato la mancata applicazione delle precauzioni anti contagio-covid, che erano pressoché inesistenti nell’azienda.

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno quindi provveduto alla sospensione immediata dell’attività imprenditoriale per tre giorni, in quanto è stata ravvisata la violazione dell’art.4 D.L. 19/2020 (mancata adozione misure di contenimento del covid 19).

Sono inoltre in atto ulteriori accertamenti da parte dell’ATS per quanto riguarda invece il rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro.