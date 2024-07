Medole: grande successo e oltre 200 partecipanti alla Cena in Bianco

MEDOLE Successo per la terza edizione della “Cena in Bianco”, la manifestazione organizzata dall’associazione MedolEventi con il patrocinio del Comune e che ha visto coinvolte circa duecento persone che, soltanto alcune ore prime hanno scoperto la location dove si sarebbe svolto l’evento, ovvero nell’ex sferisterio di Medole. Ovviamente il dress code era il colore bianco, così come l’allestimento della tavolata. I partecipanti si sono portati da casa tavoli e sedie, tovaglie, posate, piatti, bicchieri, caraffe in vetro: bandite carta e plastica. L’allestimento della tavola è stato curato nei minimi dettagli con candele, fiori e decorazioni. Ogni partecipante ha dovuto autonomamente organizzarsi il proprio pic-nic elegante, facilmente trasportabile e allestire i tavoli a partire dalle 18. La cena è iniziata alle ore 20 ed è terminata alcune ore dopo senza lasciare traccia: ognuno ha dovuto raccogliere i propri rifiuti e portarli a casa, lasciando il luogo della cena incontaminato. La serata è stata accompagnata dalla musica della band “Blue Collective”.