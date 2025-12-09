Con Apam torna “Note in Corsa”: musica a bordo degli autobus per avvicinare i cittadini al trasporto pubblico

MANTOVA – APAM, la società di trasporto pubblico di Mantova, in collaborazione con il Liceo Musicale Isabella d’Este dell’I.I.S. Carlo d’Arco – Isabella d’Este, presenta anche quest’anno “Note in Corsa”, l’evento che unisce musica e mobilità in un contesto originale e coinvolgente. L’iniziativa nasce dalla volontà di APAM di promuovere una mobilità sostenibile e accessibile, dimostrando come il trasporto pubblico possa diventare un veicolo di cultura e intrattenimento per la città. Al contempo, l’incontro con il Liceo Musicale offre agli studenti l’opportunità di esibirsi fuori dai contesti tradizionali, mettendo in mostra il loro talento davanti a un pubblico ampio e variegato.

Come sottolinea l’Amministratore Delegato di APAM, Ing. Claudio Garatti, “‘Note in Corsa’ è un esempio virtuoso di come la scuola e il trasporto pubblico possano collaborare per avvicinare i cittadini alla cultura, trasformando gli spostamenti quotidiani in un momento di bellezza condivisa”.

L’appuntamento è fissato per venerdì 19 dicembre, dalle 14:00 alle 16:00 circa, durante il quale gli studenti si esibiranno a bordo dell’autobus della Linea CC e presso la fermata di Piazza della Concordia. I passeggeri potranno così vivere un’esperienza musicale in movimento, mentre chi si troverà in piazza potrà godersi il concerto in fermata.

Coordinati dalla prof.ssa Giuseppina Colombi, docente di canto del Liceo, gli studenti proporranno un repertorio variegato, che spazierà dalla musica classica ai brani tradizionali natalizi, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente per tutti.

L’evento è gratuito e aperto a tutti. “Note in Corsa” rappresenta un’occasione unica per coniugare arte, cultura e trasporto pubblico, rendendo la città più viva e accessibile in vista delle festività natalizie.