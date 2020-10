Medole. Regole anti-Covid, gazebi davanti alla scuola

MEDOLE Rendere più agevoli e meno pesanti le regole anti Covid è diventato ormai all’ordine del giorno, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto scolastico, uno dei più discussi proprio perchè riguarda il coinvolgimento degli studenti, Nel caso in cui si parli di ragazzi delle superiori l’attenzione è comunque alta se poi il coinvolgimento è di bambini delle elementari il riguardo è ancora maggiore soprattutto per riuscire a tutelarli in ogni caso.

Per questo l’amministrazione di Medole, proprio per tutelare la salute dei piccoli che frequentano l’elementare, ha messo a disposizione, alla scuola primaria 14 gazebi disposti nel cortile situato dietro l’istituto.

«La scelta del cortile è stata effettuata per garantire, come fino ad oggi, l’ingresso degli alunni in tre punti diversi (2 laterali e uno centrale) , in modo da evitare assembramento e quindi il contagio e, allo stesso tempo, permettere ai bambini di aspettare al coperto in caso di pioggia – spiegano dal Comune – Auspichiamo ora che l’Istituto Comprensivo Castiglione 1 colga quest’occasione e predisponga i protocolli per utilizzare i suddetti gazebi. Ringraziamo, tra la Ditta Franzini per la collaborazione e la sensibilità».

Si tratta di una soluzione che può sicuramente aiutare alunni e famiglie nell’affrontare al meglio il disagio dovuto alle entrate contigentate.