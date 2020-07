Calcio dilettanti – Governolese, Castellana e Poggese: la linea verde… paga

MANTOVA Sono tre le nostre portacolori che si sono fatte onore finendo sul podio del premio giovani del Crl. Un’inizativa che ogni anno premia con una somma di denaro le squadre che, nelle categorie dilettantistiche sino alla Seconda, danno ampio minutaggio ai giovani cresciuti nel proprio settore giovanile. In base a questo, viene stilata una classifica che, a fine anno, dà tre premi per ogni girone di Eccellenza e Promozione e tre premi assoluti per Prima e Seconda Categoria tra le squadre che non sono state retrocesse. E quest’anno è accaduto soltanto alle compagini classificatesi ultime nei tre gironi di Eccellenza.

E proprio in Eccellenza girone C svetta la Governolese, che si è aggiudicata il primo premio, di ben 9.000 euro: merito del lavoro fatto in questi anni, nei quali la crescita del settore giovanile dei Pirati ha portato in prima squadra molti elementi cresciuti nella filiera rossoblù. In classifica la Gove ha superato Vobarno e Darfo Boario.

Nella Promozione girone D è la Castellana ad aggiudicarsi il secondo premio: i biancocelesti arrivano alle spalle dell’Ospitaletto e si portano a casa ben 6.000 euro. Va detto che la società goffredese è una delle habitué di questa speciale classifica: da molti anni, infatti, diversi atleti hanno spiccato il volo in prima squadra, oppure hanno fatto le fortune delle società di ogni categoria.

Ancora più significativo, perché il premio prendeva in esame tutte le partecipanti alla Seconda Categoria, l’alloro conquistato dalla Poggese, che si è piazzata sulla seconda piazza assoluta, dietro i cremonesi della Pieve 010. I biancazzurri hanno ottenuto un premio di 3.000 euro.