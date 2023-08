Tennis Tavolo – Wtt Olomouc: Monfardini e Arlia eliminate

Olomouc (Rep. Ceca) Gaia Monfardini (n. 105 del ranking mondiale) ha aperto gli impegni azzurri nei tabelloni del WTT Feeder Olomouc. La castellana ex Brunetti ha lottato per lunghi tratti alla pari con la ceca Hana Matelova (n. 49) e ha perso nei 32esimi per 3-2 (8-11, 11-6, 6-11, 11-4, 7-11). L’azzurra è partita bene (5-3), prima di cedere sei punti consecutivi (5-9) e lasciare strada all’avversaria al secondo di tre set-point (7-10). Nel secondo parziale ha recuperato da 1-4 a 4-5 e dal 4-6 si è aggiudicata sette scambi di fila. Alla ripresa si è portata dal 3-3 al 6-3 e ha patito un break di 8-0 che le è costato la terza frazione. Nella quarta è stata la mantovana dal 4-4 a mettere a segno un filotto di 7-0 che ha protratto il verdetto alla “bella”. Matelova è scattata sul 4-1 e ha cambiato campo sul 5-3, allungando sul 7-3. Monfardini è risalita a -1 (6-7), ma il finale è stato tutto favorevole alla ceca. Netta la sconfitta di Nicole Arlia (n. 146), rimasta a secco (3-11, 8-11, 10-12) contro la taipeana Huang Yu-Wen (n. 175). Il primo parziale è durato fino al 3-4, poi l’asiatica ha mandato a referto sette punti in sequenza. La mantovana della Brunetti nel secondo ha condotto per 3-1, è stata raggiunta e superata (3-4) e ha continuato a combattere. Dal 7-7 Huang è tornata in testa (9-7), si è procurata due set-point (10-8) e il primo le è bastato. Arlia avanti 3-1, dal 5-2 è stata agganciata (5-5), ha accelerato (7-5) e dall’8-7 è stata sopravanzata (8-10). Ha salvato due match-point ma non il terzo (10-11).