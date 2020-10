Asola, riparte il servizio “Pedibus” grazie alle associazioni locali

ASOLA Riparte da domani nella cittadina del Chiese e si svolgerà poi nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì, il servizio del “Pedibus” che è stato istituito dal Comune e che ha l’obiettivo di incoraggiare i bambini e le loro famiglie ad andare a scuola a piedi. Il servizio prevede, in particolare, una “Linea Arancione”, che effettuerà un percorso che prevede la partenza alle 7.30 dal parcheggio di via Carso e una prima fermata alle 7.40 presso il parcheggio Italmark. Il percorso della linea arancione proseguirà per viale Montegrappa fino a raggiungere piazza Dei Mille dove per le 7.50 è fissata la seconda fermata; per continuare poi per viale Curtatone e Montanara e da viale Brescia arrivare alla scuola primaria. La “Linea Rossa” prevede, invece, la partenza alle 7.30 dai giardini di via Circonvallazione Sud nei pressi della Casa della Musica, una prima fermata alle 7.40 in largo Donatori di Sangue e una seconda fermata alle 7.50 in piazza XX Settembre, per proseguire per via Libertà e arrivare alla scuola primaria. Il percorso della “Linea Blu” prevede la partenza alle 7.30 dal parcheggio del Centro Sportivo Schiantarelli di via Parma, una prima tappa alle 7.40 nel parcheggio (ex Sea) di via Parma per poi proseguire su via Parma fino al semaforo e una seconda tappa alle 7.50 in viale Belfiore 97 (parcheggio Centro Casa) per poi proseguire per viale Belfiore e arrivare ai giardini adiacenti la scuola elementare. Il tragitto della “Linea Gialla”, infine, prevede la partenza alle 7.30 dai giardini di via Po per poi arrivare alle 7.40 al parcheggio del condominio di via Virgilio 28/N e proseguire per via Brescia con arrivo alla scuola. Nell’organizzazione e gestione dell’iniziativa è previsto anche il coinvolgimento di partner associativi locali e delle istituzioni scolastiche interessate. E’ previsto l’obbligo di indossare la mascherina protettiva per partecipare all’attività del Pedibus con info e iscrizioni presso l’ufficio scuola del comune al numero 0376-733073. (p.z.)