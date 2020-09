I giovani del centrodestra tutti insieme a sostegno di Rossi

MANTOVA Il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Stefano Rossi ha incontrato i giovani mantovani di Lega Giovani, Forza Italia Giovani e Gioventù Nazionale (FdI) presso la sede elettorale di via Grazioli per illustrare le sue proposte in materia di politiche giovanili. «Ci ritroviamo nuovamente qui per il rush finale di questa campagna anomala, ma comunque intensa ed entusiasmante. Abbiamo costruito un rapporto nel tempo e, se siete qui – ha detto il candidato rivolgendosi ai giovani – significa che vi ho trasmesso fiducia, e questa è la cosa più importante». Sono seguiti gli interventi di Eugenio Anceschi (Lega), Leonardo Minelli (Fd’I) e Giovanni Masiello (Fi), tutti concordi nel sostenere che «serve un vero cambiamento nella guida della città se veramente si vuole guardare al futuro con speranza». (ma.vin)