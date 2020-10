Beduschi plaude il sindaco Cavatorta e il lavoro di FdI: “Sintonia totale sulla Giunta”

MANTOVA «Fratelli d’Italia esprime grande soddisfazione per gli esiti elettorali a Viadana, dove per la prima volta dalla sua fondazione è stato presente con una propria lista elettorale a sostegno del sindaco Nicola Cavatorta ottenendo un ottimo risultato e due consiglieri comunali: il capolista, nonchè consigliere uscente Pietrangelo Gozzi , e la giovane Luigina Caterisano , 22 enne studentessa di economia. La vittoria a Viadana è il riconoscimento al buon lavoro fatto dall’amministrazione uscente, capace di intercettare i bisogni dei cittadini in un contesto non semplice come Viadana e le sue tante frazioni». Le dichiarazioni sono del portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Alessandro Beduschi . «Il ringraziamento mio e del partito – prosegue l’ex sindaco di Borgo Virgilio – va a Pietrangelo Gozzi e a tutti i candidati e i sostenitori della lista, ma anche al sindaco Cavatorta che ha premiato l’impegno e la qualità del lavoro di FdI individuando in Rossella Bacchi l’assessore espresso dal partito in virtù delle competenze e della grande esperienza maturata nell’ambito del suo percorso professionale di docente e di educatrice. Come già espresso dal primo cittadino – è giusto segnalare che per tutta la campagna elettorale e nei momenti successivi che hanno portano alla costituzione della Giunta, vi è stato dialogo e piena condivisione degli obiettivi. Qualsiasi insinuazione di “grane”, rappresenta viceversa il solito teatrino di chi, forse per frustrazione personale o magari nel tentativo di avvelenare il clima, tenta desolatamente di portare discredito. E’ inutile ribadire che tali comportamenti non appartengono al costume e all’etica di FdI e dei suoi militanti».