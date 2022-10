Morti contro un palo. Funerali congiunti per la coppia di Castiglione Mantovano

ROVERBELLA Funerali congiunti domani alle 15 nella chiesa parrocchiale di Castiglione Mantovano per Fausto Facincani e Camelia Mihalache, la coppia che ha perso la vita finendo contro un palo in scooter mentre i due, rispettivamente di 61 e 48 anni, stavano andando a cena dalla figlia dell’uomo. L’incidente è avvenuto domenica sera ma i corpi sono stati rinvenuti dalla figlia lunedì mattina poco prima delle 8 in un fossato a Marmirolo.

Lungo il tragitto, però, per cause che non sono ancora state rese note, l’uomo, che probabilmente era alla giuda del mezzo su due ruote, ne avrebbe perso il controllo, andando a schiantarsi contro il palo per poi finire nel canale di strada Chiaviche nel Comune di Marmirolo, al confine con Porto e Roverbella.

Nel frattempo la figlia del 61enne preoccupata dal fatto che il padre e la sua compagna tardassero ad arrivare e non rispondessero al telefono, aveva chiamato i carabinieri denunciandone la scomparsa. Le ricerche erano quindi scattate nella notte di domenica senza esito alcuno fino a ieri mattina quando è stato fatto il tragico rinvenimento. L’autorità giudiziaria ha ritenuto che non ci fosse alcun dubbio sulla dinamica dell’accaduto e sul fatto che non ci fossero altri mezzi coinvolti nell’incidente, motivo per il quale non è stato disposto alcun accertamento medico legale sulle salme delle due vittime, né è stato disposto il sequestro dello scooter su cui viaggiavano al momento dell’incidente.