Quistello: Poste ancora chiuse, il Comune protesta

QUISTELLO L’ufficio postale di Quistello, chiuso da fine ottobre per adeguamento dei locali al progetto Polis, avrebbe dovuto riaprire domani: una comunicazione arrivata ieri all’amministrazione e indirizzata anche agli organi di stampa, annuncia invece una proroga di oltre due mesi, con riapertura fissata al 25 giugno. Una notizia che – eufemismo – non va giù al Comune.

La motivazione del ritardo addotta da Poste Italiane – problematiche legate alla fornitura dei materiali – non spegne comunque la delusione dell’amministrazione: «Questa notizia non può che rammaricarci in quanto conosciamo bene tutti i disagi che un ufficio postale chiuso comporti, soprattutto in certe fasce di popolazione e rappresenteremo il nostro massimo disappunto per questa proroga a chi di dovere – spiega il sindaco Gloriana Dall’Oglio

– Vogliamo anche ricordare, per puro dovere di cronaca che i tempi e i modi di tale progetto Polis di ammodernamento della rete postale presente nei Comuni medio-piccoli, sia dal punto di vista strutturale che tecnologico, non è stata concordata con i Comuni interessati. Da un certo punto di vista, come Amministratori, trattandosi di un progetto complesso su scala nazionale, potevamo pensare/accettare un minimo di ritardo sul cronoprogramma, ma lasciare un paese scoperto del proprio ufficio postale per circa 9 mesi lascia molto l’amaro in bocca. A questo punto, compito dell’Amministrazione sarà, come è stato finora, quello di vigilare sul rispetto della nuova data di riapertura annunciata, scusandoci ancora con i nostri concittadini e concittadine per il protrarsi dei disagi non dipendenti dalla nostra volontà». Secondo la comunicazione inoltrata da Poste Italiane, le utenze di Quistello potranno rivolgersi all’ufficio postale di Moglia ma i ritardi nella realizzazione degli adeguamenti al progetto Polis iniziano a moltiplicarsi. Moglia e Sermide hanno riaperto dopo diversi mesi, e anche Sustinente e San Benedetto si trovano attualmente nella medesima situazione di Quistello.