Lavori del consorzio: via Campetti chiusa fino al 30 dicembre

SABBIONETA Dalla giornata di domani fino a sabato 30 gennaio via Campetti resterà chiusa al traffico. Il consorzio di bonifica Navarolo Agro Cremonese Mantovano, infatti, ha comunicato che si è reso necessario eseguire dei lavori per ricostruire la copertura della “casella” ed altri interventi conservativi delle murature esterne, nell’ambito del recupero strutturale e funzionale della chiavica Squarzanella e di altre strutture minori del Navarolo, che rientrano nel territorio in cui è operativo il Gal Oglio Po. L’area interessata dagli interventi in programma da parte del consorzio di bonifica, nello specifico, è quella all’intersezione con la provinciale 59 e la provinciale 60. Il cantiere resterà aperto, in ogni caso, sino alla fine dei lavori, anche oltre il 30 gennaio, se questo fosse necessario. Nella zona, onde evitare problemi connessi alla viabilità, è stata posizionata l’apposita segnaletica e sono state allestite opportune deviazioni per i mezzi che dovessero transitare nel corso dei lavori. (ub)