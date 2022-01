Multe a bar e ristoranti con titolari, dipendenti e avventori senza Green pass

VIADANA Continua in maniera incessante l’attenzione dei Carabinieri della Compagnia di Viadana nella lotta alla prevenzione della diffusione della Pandemia da Covid-19. Proprio in questi giorni, con l’aumentare dei contagi, sono stati intensificati i controlli. Controlli finalizzati appunto ad attestare il rispetto delle ormai chiare normative di prevenzione quale l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree, distanziamento sociale, cartellonistica di avviso, gel sanificante nelle postazioni di lavoro e servizio. Insomma, da oltre un anno queste normative fan parte del quotidiano e sino ad oggi hanno dato i loro frutti.

In particolare, in questi primi giorni dell’anno, complessivamente sono state controllate 203 persone relativamente al possesso del “green pass” e 51 attività circa il rispetto della normativa Covid vigente.

Tuttavia, i mirati controlli effettuati nel comune di Viadana da parte della locale Nucleo Operativo Radiomobile Carabinieri, hanno permesso di accertare che il mancato rispetto della normativa da parte di due attività di bar e ristorante:

nel caso di una Bar corrente nel centro di Viadana, il titolare così come un avventore presente all’interno del locale, erano privi di green pass;

nel caso di un ristorante corrente in una frazione, due dipendenti e due avventori presenti nei locali, erano privi di green pass.

In entrambi i casi, a carico dei titolari, dei dipendenti e dei clienti sono scattate le sanzioni amministrative previste.

La Prefettura di Mantova è stata opportunamente interessata ai fini dell’eventuale sospensione delle citate attività.