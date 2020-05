Calcio – Via al campionato eSport Lnd: il Mantova sfida il Bitonto

MANTOVA Anche la Serie D sbarca nel mondo delle playstation. Comincia oggi il primo campionato sperimentale eSport promosso dalla Lega Nazionale Dilettanti. Sono 20 le società partecipanti, tra cui il Mantova rappresentato da cinque giocatori: Giuseppe D’Iglio ed Emanuele Anastasia della prima squadra; Edoardo Cerani e Filippo Falcone del settore giovanile; Simone Scotto come rappresentante dei tifosi. Primo avversario dei biancorossi è il Bitonto, l’appuntamento per gli appassionati è alle ore 16 sul canale youtube della Lnd. Tutti gli aggiornamenti, i risultati, la classifica e i contenuti editoriali saranno disponibili sul sito esport.lnd.it/it/esport e sulle piattaforme social della Lega Nazionale Dilettanti. Gli incontri si svolgeranno attraverso la modalità Pro Club di Fifa20.

Da domani al 17 maggio le partite saranno due al giorno, alle 13 e alle 16. Domani il Mantova affronterà il Mestre e il Chieri. Dopo la regular season, spazio ai play off: nel primo turno sono coinvolte la quinta, sesta, settima e ottava classificata; nel secondo entrano in gioco la terza e la quarta; in semifinale la prima e la seconda. La finale si svolgerà il 20 maggio. Da registrare, infine, due sostituzioni nel novero delle 20 partecipanti: Villafranca e Sorrento al posto di Vastese e Foligno.

1ª GIORNATA

Bitonto-MANTOVA

Chieri-Torres

Grosseto-Mestre

Messina-Trastevere

Palermo-Virtus Bolzano

Pro Sesto-Sorrento

Sanremese-Recanatese

Savoia-Lucchese

Turris-Ostia Mare

Villafranca-Taranto