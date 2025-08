Crea scompiglio al Mc Donald’s di Castiglione e poi aggredisce i Carabinieri: arrestato 48enne

CASTIGLIONE Nottata movimentata al Mc Donald ’s di Castiglione D.S. lo scorso sabato. Un avventore, in evidente stato di alterazione causata probabilmente dall’uso di sostanze stupefacenti, ha iniziato a molestare i clienti dell’esercizio commerciale, tanto da costringerli a chiamare i Carabinieri.

I militari, giunti sul posto, venivano presi a calci e pugni. Con difficoltà l’esagitato veniva immobilizzato e successivamente portato in caserma per gli accertamenti del caso. Un militare era costretto a ricorrere alle cure dei sanitari, ottenendo 10 giorni di prognosi.

Il soggetto violento, un 48nne marocchino, è stato così dichiarato in stato d’arresto poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, dei reati di resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

Il soggetto è stato deferito anche per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: durante la perquisizione personale è stato trovato in possesso di 3 grammi di cocaina e 5,5 grammi di hascisc, tutti divisi in dosi.

L’arrestato, ultimate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Mantova, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.