Notte violenta e Ostiglia. Risse, coltellate e sassate: feriti due giovani, uno ha 15 anni

OSTIGLIA Un altro sabato sera violento a Ostiglia. Due giovani, entrambi stranieri, dei quali un minorenne, sono rimasti feriti in due distinti episodi avvenuti nella serata di ieri. Il primo si è verificato poco dopo le 22. Un 15enne nordafricano residente a Ostiglia era appena sceso dal treno e stava andando verso casa in compagnia di alcuni amici quando è stato colpito alla testa da una sassata scagliata da una persona per il momento sconosciuta. Alle 22.30 in vicolo Naviglio, una stradina laterale alla Abetone Brennero, un 25enne anch’egli nordafricano è stato colpito con una coltellata al collo che lo ha ferito fortunatamente solo di striscio. Il fatto è avvenuto durante una rissa tra due gruppo di stranieri. Ad aggredire il 25enne sarebbero state almeno quattro persone. I carabinieri stanno indagando per identificare tutte le persone coinvolte in questi due episodi e per stabilire se ci sia un eventuale collegamento fra essi.