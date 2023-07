Ondata di furti nell’Asolano. E i ladri orinano sul pavimento

Alto Mantovano Non solo una finestra rotta e oggetti spariti da casa, ma anche il pavimento insozzato dai “bisogni” che i ladri hanno deciso di fare direttamente all’interno dell’abitazione. Questo quanto trovato alcuni giorni fa da una malcapitata famiglia di Casaloldo che, una volta rientrata, ha trovato l’amara sorpresa.

Poco prima infatti i malviventi erano riusciti a guadagnare l’interno dell’abitazione dopo aver forzato e rotto una finestra. Una volta dentro i malviventi hanno trovato diversi oggetti e un po’ di denaro da rubare. Ma, come ipotizzato dai proprietari di casa, forse troppo poco: è così che prima di fuggire i ladri hanno deciso di lasciare una sorpresa decisamente sgradita ai proprietari, orinando direttamente sul pavimento dell’abitazione.

Dai filmati acquisiti dalle telecamere dell’abitazione, risulta che almeno nel caso dell’abitazione di Casaloldo insozzata, si tratterebbe di tre malviventi che si spostano a bordo di un’auto Mini di colore blu con targa clonata. Nel momento della denuncia i filmati sono stati messi a disposizione dei carabinieri che ora stanno svolgendo le indagini del caso.

Ma a quanto i furti andati a segno negli ultimi giorni sarebbero molteplici. Sempre a Casaloldo se ne sarebbero registrati altri, così come pure ad Asola, Castel Goffredo, Medole fino a Cavriana. Al momento non è dato sapere se tutti gli episodi siano riconducibili agli stessi tre soggetti a bordo della Mini blu, ma è possibile che i tre siano autori di più colpi nel giro di pochi giorni e in una zona piuttosto ristretta dell’Alto Mantovano.

In ogni caso dei furti i carabinieri hanno ricevuto denuncia e sono in corso le indagini del caso, con anche l’aiuto delle telecamere pubbliche e dei varchi installati all’ingresso del territorio di parecchi comuni.