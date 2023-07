Rugby serie A Elite – Viadana: dalle Accademie ecco Simoni, Gasperini e Bartolini. Resta Brisighella

Viadana La Federazione Italiana Rugby ha finalizzato, in collaborazione con le due Franchigie di United Rugby Championship e con le società del Campionato Italiano di Serie A Elite Maschile, una nuova fase nella formazione degli atleti di alto livello. Si tratta di individuare percorsi sempre più personalizzati per gli atleti impegnati all’interno delle Accademie di Zebre Parma e Benetton Rugby. A partire dalla stagione 2023/24, con l’obiettivo di massimizzare il minutaggio degli atleti provenienti dal progetto tecnico di formazione federale d’elite inseriti nelle Accademie delle due Franchigie, ogni giocatore potrà essere assegnato nel corso dell’anno a una società del massimo campionato nazionale. Dall’Accademia della Benetton arriverà al Viadana l’estremo Tommaso Simoni mentre dall’Accademia delle Zebre arriveranno Nicholas Gasperini, tallonatore, e Riccardo Bartolini, pilone sinistro. Resterà al club di origine anche l’apertura Simone Brisighella.

Marzio Innocenti, presidente Fir, ha dichiarato: «Il percorso di formazione di alto livello rappresenta uno snodo cruciale per la nostra crescita e per la nostra sostenibilità a livello internazionale. Il fatto che, finalmente, quasi tutte le Società del massimo campionato italiano abbiano deciso di essere al nostro fianco e al fianco delle Franchigie in questo processo costituisce un miglioramento che mi incoraggia e mi da fiducia per continuare a lavorare su questa strada negli anni a venire». «Garantire agli atleti in formazione e verso l’alto livello – afferma Daniele Pacini, direttore tecnico e dell’Alto Livello Fir – il miglior percorso possibile a livello nazionale, internazionale giovanile e infine seniores, mantenendo al cuore del progetto il potenziale del singolo e i piani di sviluppo individuali, è una nostra priorità e costituisce l’aspetto essenziale del processo che, dalle Franchigie, si amplia dal 2023/24 coinvolgendo le Società del nostro massimo campionato, impegnate nel partecipare alla crescita dei migliori profili espressi dal movimento».