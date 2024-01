Polo logistico nell’Alto Mantovano, si ritorna a protestare

ALTO MANTOVANO – Primo sit-in del 2024 per gli attivisti del comitato No Polo logistico e del Tavolo Ambiente Garda. L’appuntamento è per il 6 gennaio dalle 9.30 alle 11.30 in piazza Martiri della Libertà a Lonato per chiedere al sindaco Roberto Tardani quale regalo preferisce ricevere dalla Befana: carbone o riconoscenza. Ai confini col SIC di Castiglione, l’amministrazione gardesana intende far realizzazione un’area logistica di 93.000 mq, di cui 35 mila coperti, in una zona verde ricca di flora e fauna. Quindi, dopo aver affidato il proprio appello con delle letterine idealmente indirizzate a Babbo Natale, si replica questa volta cercando di affidarsi all’intercessione della Strega che vola sulla scopa e che consegna dolciumi e cose buone esclusivamente alle persone che si sono ben comportate durante l’anno appena trascorso. Nello specifico, evidenziano gli ecologisti locali, “carbone per chi non tutela il bene comune: ennesima erosione di suolo in un comune già ai primi posti per consumo di territorio, turbamento del delicato ecosistema del SIC, interferenza con la falda acquifera dell’area e ricadute pesanti sul traffico veicolare”. Dall’altra parte, invece, si legge ancora nel volantino a firma dei comitati, “riconoscenza per una buona amministrazione: preservare un delicato ecosistema minacciato dagli interessi di pochi, tutelare il suolo quella risorsa non rinnovabile e indispensabile per la vita, iniziare un percorso virtuoso che preveda il recupero di aree dismesse o degradate”. Le relazioni tecniche presentate dagli Enti mantovani, dal Parco del Mincio e dalla provincia di Brescia, sottolineano ancora gli attivisti green, dimostrano l’incompatibilità di questo progetto con la salvaguardia dell’intero habitat in zona umida di Valle: “Non c’è bisogno di ulteriore documentazione. Stiamo aspettando che la Regione Lombardia dia una risposta alle 1350 firme dei cittadini dei comuni di Castiglione e Lonato su una petizione presentata il 25 luglio 2023».