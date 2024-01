Elettrodotto tra le case di Castiglone: soluzione ancora lontana

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – E’ stato sicuramente un 2023 di iniziative per il comitato locale che chiede a voce alta l’interramento dell’elettrodotto che attraversa gran parte del centro abitato di Castiglione. Sit-in ed incontri pubblici per sensibilizzare l’opinione pubblica e per riuscire a convincere le istituzioni ad attivarsi per trovare le risorse necessarie a finanziare il progetto. «La Regione – sottolineano gli attivisti – aveva dichiarato che avrebbe messo a disposizione il 50% del costo, con la restante parte coperta da Terna». Poi l’affondo: «La salute dei cittadini va salvaguardata. Il capoluogo dell’Alto Mantovano è la seconda città della provincia ed è l’unica che ha questo grave problema di un elettrodotto da 220 mila volt che lambisce case e balconi. Il Comune, con sindaco e giunta – affermano i rappresentanti di “Interriamolo” – i consiglieri regionali ed i parlamentari mantovani di maggioranza governativa evidentemente non hanno ritenuto di fare tutte le pressioni politiche possibili per predisporre, entro quest’anno, un accordo di programma tra il gestore e gli enti coinvolti per interrare i tralicci”. E per concludere, la promessa: “Avanti con questa battaglia contro l’inquinamento elettromagnetico”.