Calcio Promozione – Del Bar: “San Lazzaro, rieccomi a casa. E’ l’anno del riscatto”

Mantova E’ stato il colpo dell’estate in casa San Lazzaro, un ritorno a casa vero e proprio per Gyeson Del Bar, attaccante 25enne, che proprio in biancoceleste era cresciuto, prima di spiccare il volo addirittura tra i professionisti con la maglia del Mantova in serie C (a farlo esordire fu nientemeno che Ivan Juric).

Poi, una lunga serie di trasferimenti nel dilettantismo: Ciliverghe, Villafranca, San Lazzaro in Eccellenza, Governolese, Rolo. E’ la prima volta che l’attaccante mantovano si cimenta col campionato di Promozione. E la domanda iniziale è proprio riguardante la scelta di tornare dove tutto era cominciato. «Mi hanno convinto l’entusiasmo del presidente Valenza e di mister Jacopetti. Voglio dimostrare di essere un giocatore di categoria superiore, e per farlo ho scelto di ripartire da qui. Ho stimoli eccezionali e tanta voglia di rifarmi. Al San Lazzaro, ne sono sicuro, ci sono tutti i presupposti per fare bene».

«Sono pronto: mi aspetto un campionato molto difficile, con diverse squadre attrezzatissime – prosegue Del Bar -. In Lombardia ho giocato solo in categoria superiore, ma me l’hanno descritto come un torneo livellato e che si gioca molto sul fisico e sull’intensità. I nostri obiettivi sono chiari: prima dobbiamo raggiungere la salvezza, senza i patemi dell’anno scorso. Tutto quello che potrà venire in più lo vedremo cammin facendo. Ci terrei molto a riscattarmi di pari passo con la squadra».

Una prima esperienza in Eccellenza nel SanLa, interrotta troppo presto da un grave infortunio, ormai ampiamente superato, un paio di stagioni fa (la prima funestata anche dal covid, successivamente). In seguito, un’esperienza negativa a Governolo in Eccellenza, con l’addio nel mercato invernale per passare al Rolo, dove è cominciata la riscossa del centravanti di scuola Acm.

«La rosa dei Pirati non era da ultimo posto, anzi – spiega Del Bar -. Ma tutto è cominciato male ed è finito peggio e i pur numerosi giocatori di talento non hanno reso per tanti motivi. Poi sono passato al Rolo e ho ritrovato il feeling col gol, segnando 4 reti in metà stagione. Spero di tornare in doppia cifra proprio quest’anno col SanLa, che è casa mia. Sono sicuro che tutta la squadra mi aiuterà a rendere al meglio, conosco già buona parte della rosa: ci sono i presupposti per fare bene».

Rimettersi in gioco ad alto livello, dunque: questo è l’obiettivo. Gyeson è ancora giovane e sembra davvero determinato. E il San Lazzaro aspetta i suoi gol per non soffrire più. Domani si parte con la preparazione sui campi del Migliaretto, agli ordini di mister Jacopetti: «Non vedo l’ora di cominciare. Dall’ultima volta che ho giocato qui è cambiato anche il campo. Ma la voglia di vincere è sempre la stessa».