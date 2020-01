Basket serie A2 m – L’ex Stings Luca Vencato: “Dobbiamo giocare con maggior rabbia di Mantova”

Ferrara Luca Vencato, ora punto di forza della compagine estense ma per tre anni agli Stings, con gli ultimi due da capitano, torna domani da grande ex alla Grana Padano Arena. All’andata la sua squadra ha affrontato, e battuto, la Pompea in terra emiliana. «La gara di domani a Mantova – spiega il play – può essere fondamentale e valere di più di due punti normali, sia per quanto riguarda la classifica, sia per quanto riguarda noi stessi. Vogliamo mettere a frutto il duro lavoro che facciamo insieme ogni settimana. Adesso sta a noi cercare di andare a Mantova con maggiore rabbia e aggressività della Pompea. La chiave di volta? Bisognerà partire dalla difesa; a maggior ragione fuori casa, dovremo ritrovare la nostra mentalità difensiva dei primi 15’ contro Ravenna, cercando di portarla per più minuti possibili. In attacco dovremo giocare al nostro ritmo, senza buttare palloni e cercando di costruire il miglior tiro possibile».

In settimana Vencato e Alessandro Panni hanno lavorato a parte, ma il loro impiego non è assolutamente in discussione, dato che si sono uniti da giovedì al resto dei compagni. Lascia i biancazzurri di Ferrara Giovanni Ianelli. Da giovedì si è aggregato ad Ancona.