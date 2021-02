Pranzo del Ringraziamento a domicilio: 750 porzioni alle famiglie medolesi

MEDOLE – In questi mesi di pandemia in cui siamo tutti più soli, ingabbiati dal Coronavirus, a Medole la voglia di ripartenza cresce più che mai, riempie la distanza pur nel distanziamento, ricrea legami, quelli che più ci mancheranno, anche a tavola. 750 porzioni distribuite, alle quali si devono aggiungere 600 monoporzioni di dessert, 100 bottiglie di vino e 3mila biglietti venduti per la sottoscrizione a premi (con prodotti acquistati nelle attività o comunque buoni da spendere nei negozi del paese). Già i numeri sarebbero sufficienti a testimoniare l’ottima riuscita del Pranzo del Ringraziamento, organizzato domenica scorsa dall’associazione MedolEventi-Me20 con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Ma dietro c’è molto di più. Anzitutto i 50 volontari del sodalizio che si sono adoperati per le consegne a domicilio dei pasti («un’associazione che sta dimostrando attaccamento al paese, voglia di creare e agire a favore dei cittadini e delle attività del territorio», è stato l’elogio rivolto loro dal sindaco Mauro Morandi ) e la finalità dell’iniziativa: sostenere le attività commerciali e di ristorazione del paese, oltremodo danneggiate dagli effetti dell’emergenza sanitaria e dalle prolungate (e contestate) chiusure disposte dal governo. «Il nostro scopo era quello di dare una mano alle nostre attività facendole lavorare, in quella che abbiamo definito un’iniziativa solidale di “economia circolare” – ha detto il presidente di MedolEventi Fabio Gerola -. E con soddisfazione possiamo dire di aver raggiunto l’obiettivo». Merito, com’è stato premesso, dell’impegno dei volontari che si sono ritrovati nella cascina del presidente Gerola – trasformata per l’occasione in un centro di smistamento di cibi e bevande – per organizzare le operazioni di consegna porta a porta. Va osservato che i prodotti arrivavano già confezionati dalle attività coinvolte (Dolce Forno di Patty, Osteria da Ale, albergo-ristorante “La Pieve”, macelleria Rodella, Caffè Roma, pasticceria-gelateria Dolce Vita, panificio Morandi, forneria Signorini Guido, cantina Ricchi Wines, Da Galet società agricola Casarole e società agricola Gabusi Mauro e Stefano). Questo per specificare che i volontari non hanno toccato in alcun modo le pietanze, ma si sono limitati ad assemblare le borse termiche d’asporto e poi a caricarle sulle auto, pronte per essere distribuite dai fattorini. L’estrazione della sottoscrizione a premi si è tenuta in municipio, alla presenza del sindaco Morandi e del presidente Me20 Gerola, affiancato dal vice Loris Gatti e dalle componenti del direttivo Daniela Lazzaroni , Clara Bellini e Mara Botturi .

Questi i numeri vincenti: 10942, 20491, 0568, 0676, 10955, 20466, 20045, 10830, 10879, 10395, 10083, 20804, 10275, 20447, 0081, 10834, 20800, 20567, 0336, 20264, 20657, 20531, 20524, 10507, 10535, 20648, 10448, 10003, 0638, 20071.

Matteo Vincenzi