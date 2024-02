Scuole superiori, si studia la settimana corta

MANTOVA Non è una partita facile, ma di grande interesse. A lato del consiglio provinciale viene toccata una tematica che potrebbe riempire di gioia gli studenti mantovani: rimanere a casa da scuola il sabato. «Vedremo di approfondire la partita della “settimana corta” scolastica – parole del presidente Carlo Bottani – vantaggioso sia dal punto di vista economico, e di sostenibilità ambientale».

E continua: «Il tema non è di facile gestione a causa del monte ore a scuola e del trasporto pubblico. Ne parleremo anche a marzo durante l’incontro che convocheremo con gli studenti per la fare il punto sulla situazione di Apam: una grande Provincia, laica, può aprire il dibattito».

E la minoranza è d’accordo nel discuterne. «Ottimo aprire un tavolo. Noi partiamo da un’esigenza di bilancio, per dei risparmi – commenta il sindaco Mattia Palazzi – ma ci sono valutazioni anche più importanti, in un paese dove si “sta in classe” come nei primi del ’900, soprattutto nelle medie e superiori. Il monte ore non si può tagliare: bisogna capire come simulare due, tre “schemi di gioco” di compromesso fra trasporto e ore a scuola».

Antonia Bersellini Baroni