Presenze sospette in quartiere di Poggio, controlli dei Cc fino a tarda notte

POGGIO – Ladri in azione a Poggio Rusco? Fortunatamente non si sono registrati colpi o tentati tali ma la preoccupazione è stata molta nella serata di mercoledì tanto che qualche segnalazione è giunta prontamente ai carabinieri che per ore hanno pattugliato la zona attorno a via Massarani per evitare nuove incursioni. Stando ad alcune testimonianze due uomini sono stati visti aggirarsi in modo sospetto nei giardini di qualche abitazione e uno di loro avrebbe portato con sè un trapano; ovviamente le indagini sono ancora in corso.

Quanto comunque avvenuto mercoledì sera a Poggio Rusco è la prova della mutata sensibilità dei cittadini che, anche grazie all’attività di informazione dei carabinieri, hanno compreso l’importanza di una segnalazione sia opportuna che tempestiva: stando infatti alle segnalazioni di alcuni cittadini due uomini si erano introdotti nel giardino di un abitazione ma l’arrivo di una autoambulanza li ha evidentemente disturbati costringendoli ad allontanarsi. L’arrivo dei carabinieri ha però impedito che i due, rinunciando al primo obiettivo, concentrassero le loro attenzioni su un’altra abitazione. Il controllo dei Cc è proseguito per tutta la serata e per diverse ore e non ha riscontrato altre situazioni in cui fosse necessario un intervento; sono comunque in corso ulteriori indagini per riuscire a risalire all’identità dei due sospetti.