Redondesco, morirono i nonni nel frontale: il conducente patteggia due anni

REDONDESCO – Ha patteggiato due anni, pena sospesa, il conducente del Volkswagen Touran che il 10 agosto del 2019, lungo la Postumia nei pressi di Redondesco, andò a schiantarsi contro un Fiat Doblò a bordo del quale stavano viaggiando due nonni e il loro nipotino di 10 anni. In quel tragico incidente i due nonni – Mario Francio ed Ombretta Forlani, entrambi di Isorella, morirono sul colpo. Il piccolo invece venne portato in ospedale a Brescia in elisoccorso: nonostante le sue condizioni molto gravi, se la cavò. Il conducente del Touran, accusato di omicidio stradale, ieri mattina di fronte al giudice Gilberto Casari ha patteggiato la pena di due anni e la patente gli è stata sospesa per altrettanto tempo. Nel pomeriggio di quel 10 agosto il Touran, sul quale viaggiavano sei persone di nazionalità cinese, invase la corsia opposta provocando il drammatico incidente.