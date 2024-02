Risse tra ubriachi a Suzzara e Gonzaga: intervengono i carabinieri

BASSO MANTOVANO Complice probabilmente qualche bicchiere di troppo, nella notte tra venerdì e sabato, diversi sono stati i tafferugli e le risse che nel Suzzarese hanno richiesto l’intervento dei Carabinieri. Due gli episodi, un primo in strada 23 Aprile a Suzzara e un secondo registrato in via Montessori in centro storico a Gonzaga. Quella delle risse, sia nel territorio gonzaghese che in quello suzzarese, sembrerebbe diventare sempre di più una routine difficile da sradicare, dove spesso protagonisti di questi pestaggi sono i giovanissimi. Diverbio tramutatosi poi in una pesante scazzottata che ha coinvolto cinque o sei persone è accaduto fuori dal noto locale Fabrick di Suzzara, lungo via 23 Aprile come detto, intorno all’1.17 della notte. I Carabinieri, a tal proposito, hanno identificato due delle persone coinvolte, mentre al momento continuano le indagini per individuare gli altri partecipanti. Sul posto è intervenuto oltre alle forze dell’ordine anche il personale del 118 che ha prestato soccorso ai due, i quali durante la rissa, si sono procurati qualche contusione ma non si troverebbero in pericolo di vita. Proseguono comunque le indagini dei Carabinieri. Episodio analogo è avvenuto un’ora dopo, nel centro storico di Gonzaga alle 2.30: due 18enni, dopo un’animata discussione sono passati alle mani. Individuato uno dei due protagonisti in chiaro stato di alterazione alcolica, mentre rimane sconosciuta al momento l’identità del secondo giovane interessato. Per quanto riguarda questo secondo episodio fino ad ora, ai Carabinieri non è pervenuta alcuna querela.