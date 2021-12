Volley femminile – Re/Max Intermedia Medole ok in amichevole

MEDOLE Eppur si gioca. La Re/Max Intermedia ha sconfitto 4-0 (25-18, 25-23, 25-23, 25-23) la Promoball Sanitars Gussago nell’amichevole giocata martedì sera a Maclodio. Le due squadre si erano affrontate all’ottava giornata di campionato a Medole e la Re/Max si era imposta anche in quella occasione con un secco 3-0. Il sestetto medolese mercoledì prossimo disputerà un’altra amichevole in casa contro il Villanuova sul Clisi Gavardo che milita nel girone D della Serie C, quello dell’Inox Meccanica Rivalta. Domenica 9 gennaio, a meno di rinvii dettati dall’aggravarsi della situazione sanitaria, sarà di nuovo campionato e la Re/Max giocherà a Verona, col fanalino Vidata, l’ultima gara del girone d’andata.