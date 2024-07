Pallavolo f – Niente ripescaggio in D: il Volta rimane in Prima Divisione

Volta Mantovana Niente serie D in questa stagione per la Pallavolo Volta. La dirigenza collinare, dopo la retrocessione in Prima Divisione al termine di un campionato tribolato, e dopo aver ceduto l’anno scorso il titolo di A2, aveva fatto richiesta al Crl di ripescaggio. La richiesta però non è stata accolta. Si riparte dunque dal torneo provinciale di Prima Divisione. Poche settimane fa il presidente Sergio Longhi aveva ufficializzato il nuovo allenatore Lorenzo Mori, veronese, che già in passato aveva collaborato con la società collinare.