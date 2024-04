Roverbella – Viabilità e sicurezza, il Comune in cerca di risorse

Roverbella Non si ferma l’azione di rinnovamento e restyling di Roverbella e delle sue frazioni; ancora una volta si punta a risorse derivante da bandi nazioni per raggiungere determinati obiettivi. A tal proposito da sottolineare che la giunta comunale nei giorni scorsi ha approvato due importanti proposte progettuali che verranno candidate ad altrettanti bandi ministeriali. La prima proposta, indirizzata al Ministero dell’Interno, riguarda il progetto di videosorveglianza comunale che mira all’implementazione del sistema di lettura targhe comunale con osservazione integrata. Questo progetto prevede la realizzazione di 11 nuovi varchi su tutto il territorio comunale, capaci di dialogare in tempo reale con i sistemi di sicurezza di tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio nazionale. La seconda proposta invece, sarà inviata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e riguarda la richiesta di un finanziamento per la realizzazione di un articolato percorso ciclopedonale di collegamento tra il capoluogo con i centri urbani del territorio in connessione con le reti di trasporto pubblico locale e ferroviario.

Questo intervento sarà finalizzato alla promozione ed incentivazione dell’intermodalità, inoltre mira a realizzare un collegamento tra Roverbella a Belvedere passando per Borgo Bassa per poi giungere al tratto Roverbella a Ponte Molinella che successivamente porterà verso Castiglione Mantovano e alla Stazione Ferroviaria.

Un investimento infrastrutturale verde da 1,35 milioni che, se realizzato, migliorerà la mobilità del nostro territorio, soprattutto per i più giovani, rendendo più connessi e fruibili tutti nostri servizi.

Paolo Biondo