Ruba generi alimentari e minaccia l’addetto con un coltello: denunciato 45enne

Nel pomeriggio del 15 giungeva una chiamata al 112 da parte del responsabile della sicurezza del centro commerciale “Quattroventi” di Curtatone. Veniva segnalato che uno straniero aveva cercato di occultare delle borse della spesa piene di generi alimentari e, una volta scoperto dall’addetto alla sicurezza, il soggetto avrebbe estratto un coltello minacciando l’addetto.

Sul posto interveniva una pattuglia della Stazione Carabinieri di Curtatone, impegnata nei servizi condivisi e concordati in Prefettura in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto dott. Roberto Bolognesi.

I Carabinieri intervenuti prendevano in consegna il soggetto, un marocchino 45nne irregolare sul territorio nazionale, pluripregiudicato, appurando quanto segnalato precedentemente dall’addetto alla sicurezza. Inoltre i militari constatavano che lo straniero aveva violato il provvedimento Dacur emesso dal Questore di Mantova lo scorso marzo, non ottemperando anche il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di Mantova.

Lo straniero veniva trovato in possesso di un’arma da taglio di 28 cm di cui 9 cm di lama, oltre alla spesa effettuata e non pagata del valore di 400 euro.

Il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, dei reati di ricettazione, inottemperanza al decreto di espulsione, violazione del divieto di accesso alle aree urbane (Dacur), minaccia aggravata e porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.