Biblioteca Baratta: chiusura tecnica dei servizi prorogata fino al 16 agosto

I lavori di restauro e riqualificazione del Centro Baratta hanno raggiunto una fase

particolarmente importante e delicata del cantiere e, per consentire il regolare svolgimento

degli interventi in condizioni di sicurezza, la chiusura tecnica dei servizi della Biblioteca

Baratta è stata prorogata fino al 16 agosto 2026.

Sono attualmente in corso il completo rifacimento dei servizi igienici destinati al pubblico e

le lavorazioni per la totale rimozione della pavimentazione della corte interna, intervento

necessario per la successiva riqualificazione dei percorsi di accesso e di collegamento.

Durante il periodo di chiusura per i lavori di riqualificazione non saranno erogati i consueti

servizi bibliotecari.

Fino a venerdì 7 agosto compreso saranno tuttavia garantiti, esclusivamente su

appuntamento concordato telefonicamente, chiamando il numero 0376 352749, i seguenti

servizi:

 ritiro dei materiali già prenotati;

 restituzione dei materiali attualmente in prestito.

Il ritiro e la restituzione dei materiali saranno possibili dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle

9.30 e dalle 16.30 alle 17.30.

I prestiti con scadenza nel periodo di chiusura saranno automaticamente prorogati al 17

agosto 2026.

Da sabato 8 a domenica 16 agosto compresi la Biblioteca sarà completamente

chiusa e non saranno attivi nemmeno i servizi di ritiro e restituzione dei materiali.

Nel medesimo periodo, anche i servizi dell'Archivio Storico e dell'Informagiovani saranno

fruibili esclusivamente previo appuntamento.

L'accesso all'Istituto Mantovano di Storia Contemporanea sarà invece regolarmente

garantito attraverso l'ingresso di via Gradaro.

Lo spazio per lo studio è comunque garantito presso la Biblioteca Comunale Teresiana,

aperta dal martedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13 fino a sabato 8

agosto.

Un ulteriore ambiente per la lettura e lo studio è disponibile presso lo Spazio Te.

Da lunedì 17 agosto la Biblioteca Baratta sarà riaperta al pubblico.

Gli interventi in corso consentiranno di migliorare il comfort, l'accessibilità e la qualità

degli spazi a disposizione della cittadinanza.

La conclusione dei lavori per la riqualificazione e il restauro del Centro culturale di corso

Garibaldi 88 è prevista entro la fine dell'anno.