4 Agosto 2026 - 00:54:24
Facebook Instagram Twitter Youtube
Home Cronaca Biblioteca Baratta: chiusura tecnica dei servizi prorogata fino al 16 agosto

Biblioteca Baratta: chiusura tecnica dei servizi prorogata fino al 16 agosto

I lavori di restauro e riqualificazione del Centro Baratta hanno raggiunto una fase
particolarmente importante e delicata del cantiere e, per consentire il regolare svolgimento
degli interventi in condizioni di sicurezza, la chiusura tecnica dei servizi della Biblioteca
Baratta è stata prorogata fino al 16 agosto 2026.
Sono attualmente in corso il completo rifacimento dei servizi igienici destinati al pubblico e
le lavorazioni per la totale rimozione della pavimentazione della corte interna, intervento
necessario per la successiva riqualificazione dei percorsi di accesso e di collegamento.
Durante il periodo di chiusura per i lavori di riqualificazione non saranno erogati i consueti
servizi bibliotecari.
Fino a venerdì 7 agosto compreso saranno tuttavia garantiti, esclusivamente su
appuntamento concordato telefonicamente, chiamando il numero 0376 352749, i seguenti
servizi:
 ritiro dei materiali già prenotati;
 restituzione dei materiali attualmente in prestito.
Il ritiro e la restituzione dei materiali saranno possibili dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
9.30 e dalle 16.30 alle 17.30.
I prestiti con scadenza nel periodo di chiusura saranno automaticamente prorogati al 17
agosto 2026.
Da sabato 8 a domenica 16 agosto compresi la Biblioteca sarà completamente
chiusa e non saranno attivi nemmeno i servizi di ritiro e restituzione dei materiali.
Nel medesimo periodo, anche i servizi dell&#39;Archivio Storico e dell&#39;Informagiovani saranno
fruibili esclusivamente previo appuntamento.
L&#39;accesso all&#39;Istituto Mantovano di Storia Contemporanea sarà invece regolarmente
garantito attraverso l&#39;ingresso di via Gradaro.

Lo spazio per lo studio è comunque garantito presso la Biblioteca Comunale Teresiana,
aperta dal martedì al venerdì dalle 9 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13 fino a sabato 8
agosto.
Un ulteriore ambiente per la lettura e lo studio è disponibile presso lo Spazio Te.
Da lunedì 17 agosto la Biblioteca Baratta sarà riaperta al pubblico.
Gli interventi in corso consentiranno di migliorare il comfort, l&#39;accessibilità e la qualità
degli spazi a disposizione della cittadinanza.
La conclusione dei lavori per la riqualificazione e il restauro del Centro culturale di corso
Garibaldi 88 è prevista entro la fine dell&#39;anno.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

Ultime Notizie

Notizie Più Lette

Categorie Più Lette

© Tutti i diritti riservati