Sabbioneta, entro fine anno lavori per rimettere in sesto il ponte di barche

SABBIONETA Entro fine anno si provvederà alla manutenzione ordinaria e straordinaria del Ponte di Barche di Commessaggio Inferiore, che collega Sabbioneta con lo spiazzo antistante il Torrazzo di Commessaggio.

Il Comune ha già dato incarico ad un operatore locale, Sanguanini , che si occuperà della pulizia generale della struttura, degli imbocchi stradali, della sostituzione di tavole in legno e dei sistemi di fissaggio e ancoraggio, svuotando anche le barche da sporcizia e rifiuti.

Sanguanini provvederà poi al controllo periodico dei serraggi di bullonerie e delle saldature delle ringhiere di protezione, compresi i piccoli interventi per il loro ripristino o la loro sostituzione. Lo scopo, spiegano in Comune, è quello di provvedere in maniera continuativa al regolare e corretto mantenimento in essere del ponte, per evitare il deperimento dell’opera. Elevati, infatti, i costi che sarebbe necessario affrontare per ripristinarla, che cadrebbero su entrambe le municipalità.

La struttura rappresenta ormai un elemento accessorio del Torrazzo. Si tratta di una angolo di paese che va preservato così com’è, perché ne costituisce un tratto distintivo e identitario.

Ugo Boni