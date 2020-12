Bozzolo, Torchio dà il via libera ai tamponi rapidi

BOZZOLO Test ultra rapidi a Bozzolo per i pazienti mutuati. Ad annunciarlo direttamente dalla propria pagina facebook, il sindaco di Bozzolo, Giuseppe Torchio .

«Ieri mattina Asst Mantova, 118 e Areu, e gli 11 medici di Base con Direzione Ospedale di Bozzolo e Comune di Bozzolo si sono incontrati per il via libera, da domani, ai tamponi ultrarapidi in percorso sicuro (drive througt) per gli oltre 16 mila pazienti mutuati del territorio. Inoltre sono state verificate la possibilità di utilizzo della “camera calda” ambulanze e la quota di sanitari (medici ed infermieri) per un ulteriore estensione del servizio. Infine- annuncia il sindaco – sono stati assegnati i lavori per il nuovo ingresso che potrà essere realizzato senza interrompere l’afflusso del drive in, mentre, sempre senza interrompere l’afflusso, si provvederà ai lavori stradali».

Intanto si prosegue con il tamponi rapidi anche nel parcheggio di camper di Grazie, Asola e Pieve di Coriano.