Castiglione delle Stiviere, Mercoledì 2 Dicembre la presentazione in streaming di ‘Alfabeto Simenon’ dallo spazio culturale Mr Libro

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Si terrà stasera dalle ore 20.45 sulla pagina Facebook dello spazio culturale “Mr Libro” di via Guglielmo Marconi 23, la diretta con lo scrittore piemontese Alberto Schiavone e il disegnatore Maurizio Lacavalla, autori della graphic novel “Alfabeto Simenon”, pubblicata dalle Edizioni BD. “Alfabeto Simenon” è una graphic novel particolare. Non si tratta di una biografia a fumetti dell’autore padre di Maigret. Il volume, che ha in appendice un interessane scritto del giornalista Bruno Gambarotta, è il racconto, lettera per lettera, del mondo di Georges Simenon. La serata sarà l’occasione per parlare di questo volume con una diretta in streaming, aperta e gratuita, che verrà lanciata sulla pagina Facebook di Mr Libro, dell’associazione culturale “presentArtsì” e su quella di Radio Alfa Net.

Paolo Zordan