Sfonda la vetrata e ruba nella farmacia di Casaloldo e poi di Isola Dovarese: 31enne arrestato

CASALOLDO – La notte di giovedì un uomo è stato individuato e arrestato dai carabinieri della Stazione di Torre de’ Picenardi, nel Cremonese, subito dopo avere commesso un furto, probabilmente con l’aiuto di un complice, in una farmacia di Isola Dovarese e di Casaloldo. In entrambi i casi il soggetto era entrato dopo aver sfondato la vetrata con un tombino. Si tratta di un 31enne, senza fissa dimora, con precedenti, anche denunciato per il furto alla farmacia di Casaloldo avvenuto poco prima. Verso le 3, la centrale operativa di Casalmaggiore ha ricevuto una richiesta di intervento perché erano stati sentiti forti rumori provenire dalla farmacia di Isola Dovarese: probabilmente un furto in corso. La pattuglia è immediatamente giunta sul posto, notando su un incrocio, nei pressi della farmacia, un giovane con cappuccio in testa e zaino in spalla che trascinava una bicicletta e una cassetta metallica. Alla vista dei Cc ha lasciato bici e cassettina ed è fuggito, bloccato però solo poco dopo. Dalla perquisizione della cassetta sono spuntati circa 700 euro che erano appena stati rubati dalla farmacia, come anche la titolare aveva avuto modo di verificare grazie alle telecamere collegate al proprio cellulare. All’interno della farmacia è stato trovato anche un cellulare: era stato rubato poco prima dalla farmacia di Casaloldo. Sul posto anche il 118 per medicare una lieve ferita al dito del 31enne.