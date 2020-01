Pronte le installazioni di due aree fitness sui laghi

MANTOVA Nell’ambito di un programma di riqualificazione e potenziamento delle dotazioni sulle sponde dei laghi, la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per realizzare due aree fitness nei giardini di lungolago Mincio e nella valletta di Belfiore.

L’investimento complessivo dell’opera è di 133.000 euro. Il progetto è stato redatto dal settore lavori pubblici del Comune di Mantova e le opere saranno realizzate verso la fine di aprile. Entrambe le aree fitness, volute dall’amministrazione nell’ambito di un progetto più ampio di riqualificazione delle sponde dei nostri laghi, sono progettate per essere utilizzate da persone di ogni età, rivolgendosi sia a chi desidera semplicemente passare un po’ di tempo facendo una sana e divertente attività fisica all’aria aperta, magari in compagnia di amici e familiari, sia a chi vuole invece dedicarsi ad un allenamento più intensivo.