Sicurezza e decoro urbano: in arrivo nuove telecamere

GOVERNELO (Roncoferraro) – Si è parlato di sicurezza ma anche di decoro urbano nell’incontro di lunedì sera tenutosi presso l’oratorio parrocchiale di Governolo. Un’iniziativa molto partecipata, che si inserisce in un più ampio programma di sensibilizzazione promosso dall’Amministrazione di Roncoferraro in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e Mantova Ambiente, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e la consapevolezza dei cittadini. Al tavolo dei relatori insieme al sindaco Sergio Rossi, all’assessore all’Ambiente Sonia Pansera e al capogruppo di maggioranza con delega alla Sicurezza Alessandro Negri, c’erano anche il maresciallo dei carabinieri Giacomo Sinigaglia e l’addetta ai rapporti con i Comuni di Mantova Ambiente Melissa Botti. Diverse le questioni sollevate e dibattute nell’ambito di un confronto a 360° fra amministratori, forze dell’ordine e cittadini, talvolta franco ma certamente costruttivo, sempre in un’ottica di rassicurazione sociale e di aiuto alla popolazione. Tra i temi oggetto di preoccupazione va segnalata la recente ondata di furti che ha investito diverse frazioni di Roncoferraro e alcuni problemi sorti l’estate scorsa a seguito dell’acquisizione di un immobile demaniale in località Governolo da parte della Prefettura per farne un centro di accoglienza per richiedenti asilo. Problemi poi rientrati, anche se la situazione – come è stato riferito – è costantemente monitorata. «Si è trattato di un momento di condivisione – ha detto il primo cittadino a margine della serata – per ascoltare i suggerimenti della gente e per confrontarci sui nuovi progetti che l’amministrazione sta predisponendo sul territorio, in primis l’implementazione delle telecamere di videosorveglianza e la necessità di rilanciare il servizio di prevenzione del “controllo del vicinato”; per quanto riguarda la lotta contro l’abbandono di rifiuti, prossimamente posizioneremo nuove foto trappole per pizzicare chi ancora persiste nel disfarsi selvaggiamente dei rifiuti generando un danno ambientale e al tempo stesso economico per l’ente». Nell’occasione il sindaco ha rinnovato l’invito ai cittadini disponili a prendere parte alle giornate ecologiche insieme ai volontari che ogni anno offrono il loro contributo per liberare il territorio comunale dai rifiuti abbandonati lungo gli argini, le strade e nei fossi. Dall’Arma, che ha illustrato strategie e consigli utili per difendersi dai raggiri, sempre più diffusi, soprattutto ai danni di anziani e fasce vulnerabili della popolazione, l’appello a segnalare sempre e tempestivamente situazioni sospette contattando le forze dell’ordine.