Gruppo Tea, sportelli chiusi al pubblico. Accessi regolati ai Centri di Raccolta rifiuti comunali

MANTOVA Il Gruppo Tea ricorda che gli sportelli sono stati chiusi al pubblico.

Restano aperti, con accesso regolato, gli sportelli di consegna dei sacchi per la raccolta differenziata di Mantova, vicolo Stretto 12/a, e di Settimo Milanese, via Ciniselli 1.

I clienti sono pertanto invitati ad utilizzare i canali telefonici e on line regolarmente attivi e potenziati:

Numero verde commerciale: 800 473165 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13);

Numeri di telefono diretti: 0376 412.592 – 0376 412.593 – 335-1300935 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13; 0376 412.596 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30;

Numero di telefono diretto per i clienti di Castiglione delle Stiviere 338-4649181 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30;

Mail: clienti@teaspa.it

Sportello online: registrazione da contea.teaspa.it

Si invitano inoltre i cittadini a recarsi ai Centri di Raccolta comunali solo in caso di effettiva necessità e per conferire unicamente rifiuti per i quali non è previsto il servizio di ritiro domiciliare; al sito potranno accedere al massimo tre persone alla volta, che dovranno mantenere una distanza minima l’una dall’altra e dagli operatori di almeno un metro.

Certi della comprensione dei cittadini, il Gruppo Tea assicura che sta facendo tutto il possibile per garantire continuità e qualità dei servizi essenziali, pur operando in condizioni straordinarie.