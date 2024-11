Donato al Falcone di Asola e al Gonzaga di Castiglione il libro pacifista

ALTO MANTOVANO – Le “Donne in cammino per la pace”, nei giorni scorsi, oltre ad aver promosso un flash mob ed un presidio a Castiglione, per chiedere nuovamente il “Cessate il fuoco”, con tanto di vestito nero e drappo bianco sull’avambraccio, hanno donato all’istituto superiore Gonzaga del capoluogo morenico e all’istituto superiore Falcone di Asola, alcune copie del libro “Le nostre lacrime hanno lo stesso colore” di Bushra Awad e Robi Damelin. Le due donne, una palestinese e l’altra israeliana, hanno incontrato proprio i ragazzi delle scuole nella loro visita in Italia, nel mese di ottobre. Per l’occasione, oltre al dibattito con gli alunni, ci fu un incontro anche al Supercinema della cittadina aloisiana. I volumi sono consultabili ed a disposizione nelle due scuole.