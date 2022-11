Concerto di musica acusmatica alla Casa della Musica

PARMA In occasione delle celebrazioni per il ventennale della Casa della Musica di Parma dal titolo “La Musica è di Casa – La Casa della Musica da vent’anni al servizio della città”, Fondazione Prometeo prenderà parte alla Grande Maratona Musicale che si terrà domenica 27 novembre per l’intera giornata e che coinvolgerà tutti gli enti Partner di Casa della Musica. Per l’occasione, la Fondazione proporrà alle ore 17, all’interno della Casa della Suono, un concerto di musica acusmatica a cura di Martino Traversa.

Grazie a un un sistema quadrifonico, ottenuto con due impianti stereo incrociati, verranno riprodotti Phonē (1980-1981) di John Chowning, fondatore della Sintesi FM e pioniere della Computer Music, Critical_Path – brano di Martino Traversa del 2006 – e Never (2004-2010) del compositore statunitense Curtis Roads.