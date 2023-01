Sporcizia e rifiuti abbandonati sotto casa: scoppia la polemica tra i residenti

GUIDIZZOLO – Sporcizia e rifiuti abbandonati nei pressi delle abitazioni: è quanto segnalato, nei giorni scorsi, da un cittadino di Guidizzolo esausto di trovarsi ogni genere di immondizia sotto casa. Lo stesso ha richiesto pubblicamente l’intervento delle autorità competenti al fine di risolvere la problematica. Immediato il commento del primo cittadino di Guidizzolo, Stefano Menenghelli : «Come ben sa – rivolgendosi al diretto cittadino – quella zona è una proprietà privata. La Polizia locale è intervenuta in diverse occasioni e sono stati convocati gli amministratori dei due stabili condominiali. Il problema è la maleducazione di qualcuno». Essendo la zona proprietà privata, come specificato dal sindaco, l’intervento degli amministratori risulta limitato, c’è però chi, tra i cittadini, lamenta una situazione che non può di certo continuare, domandandosi al contempo come contrastare un simile atteggiamento, senza l’aiuto delle autorità.