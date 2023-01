Castel Goffredo si rifà il look: al via diversi cantieri

CASTEL GOFFREDO – Un anno che sembra cominciare con il piede giusto per il Comune di Castel Goffredo: nonostante le differenti problematiche, causa dei rallentamenti tecnici e burocratici, l’amministrazione si appresta a concludere gli ultimi dettagli prima di dare inizio ai lavori di riqualificazioni previsti sul territorio. Oggetto dei cantieri saranno infatti la realizzazione di una biblioteca all’interno del teatro Smeraldo con annesso recupero dell’edificio, le operazioni di riqualificazione dei giardini di piazzale della Vittoria e piazzale Marconi ed infine anche i lavori di ripristino della pavimentazione del centro storico. Per quanto riguarda il primo intervento, del valore di circa oltre 3 milioni di euro, il primo cittadino Achille Prignaca (in foto) ha confermato la recente chiusura della fase di manifestazione di interesse da parte delle società: «Si sono presentate circa venti società mentre dieci sono quelle selezionate. A breve pertanto – spiega il sindaco di Castel Goffredo – i lavori potranno essere appaltati». Analogamente sono in partenza anche le operazioni di riqualificazione dei giardini di piazzale della Vittoria e piazzale Marconi: sempre a dire del primo cittadino a breve dovrebbe essere indetta la manifestazione di interesse per procedere poi con l’affidamento dei lavori. Questo secondo intervento che raggiunge la cifra di 400mila euro è stato finanziato per 200mila euro da regione Lombardia. Tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale vi è anche l’intervento di realizzazione di una nuova pavimentazione all’interno del centro storico: l’opera sarà portata a termine grazie al contributo ottenuto con la candidatura di un bando a cui il Comune ha partecipato, insieme ai Comuni vicini, nell’ambito del distretto di commercio: «Siamo riusciti ad accaparrarci la cifra di 33mila euro a fronte dei 180mila suddivisi equamente tra i Comuni del distretto. – aggiunge il primo cittadino – Il contributo sarà impiegato nella realizzazione di una nuova pavimentazione».