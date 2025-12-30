Strade basse ghiacciate: tre auto fuori strada in tre ore

MANTOVA Tre auto fuori strada a causa del ghiaccio sulle strade. La situazione è stata particolarmente critica nelle prime ore di questa mattina su alcune strade di competenza comunale, dove non sarebbero passati i mezzi spargisale. Il primo incidente si è verificato alle 6.45 in località Ponteventuno lungo la strada arginale per Borgoforte, in un punto particolarmente insidioso visto che costeggia un grosso canale con acqua. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Il conducente, un 23enne, è stato portato al Poma per accertamenti. Altra uscita di strada esattamente un’ora dopo in via Virgiliana, la strada comunale che collega Pietole e Bagnolo San Vito. Anche in questo caso all’origine dell’uscita di strada ci sarebbe stato l’asfalto ghiacciato. Sul posto polizia locale, 118 e vigili del fuoco. In ospedale con ferite lievi sono finiti un 44enne e una 25enne. Mantenendo la cadenza oraria, alle 8.45 si è verificata la terza uscita di strada di un’auto sempre per la strada ghiacciata. Anche in questo caso l’incidente si è verificato su una strada comunale, a Ospitaletto di Castellucchio in via San Vincenzo. Sul posto Polizia stradale, vigili del fuoco e 118. Illesa la conducente dell’auto finita fuori strada, una donna di 47 anni. Poi la temperatura è salita oltre lo zero e la situazione è migliorata.