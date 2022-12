Sustinente – Dopo 27 anni lascia Franco Salami, “papà” della Protezione Civile

Sustinente Dopo 27 anni di onorato servizio arriva il momento del meritato riposo: a fine 2022 esce dalla Protezione Civile mantovana uno dei “papà” della stessa, il sustinentese Franco Salami. 75 anni, dal 1995 impegnato in questa importante attività di volontariato, quando fondò – grazie anche all’interessamento dello scomparso allora sindaco di Sustinente Bruno Fattori – il gruppo intercomunale Padus, Salami ha visto nascere, crescere e migliorare sempre di più un’attività che si è fatta apprezzare anche fuori provincia, a cominciare dagli aiuti portati alle popolazioni terremotate d’Abruzzo fino alla costante e puntuale presenza sul territorio: «Il mio pensiero va ai tanti volontari che ho incontrato in questi anni e che ringrazio di cuore – ci ha detto – Non posso non citare con affetto anche Claudio Giovannini (un altro degli iniziatori della protezione civile mantovana, anch’esso da qualche tempo andato a riposo ndr) con cui ho condiviso tante riunioni a Milano e tante iniziative che sono poi confluite nella creazione della colonna mobile provinciale di Protezione Civile che abbiamo entrambi guidato. Quest’ultima, tengo molto a ricordarlo, importantissima perchè consente un perfetto coordinamento tra i tanti gruppi presenti sul nostro territorio e una capacità di attivarsi in caso di emergenza che è diventata quasi immediata. Per questo lavoro importante è stato anche il coinvolgimento dei vari enti: comuni, Provincia e Regione».

E ora che farà Franco Salami? «Per adesso mi godo un po’ di riposo – ci dice – Ma, al contempo, cercherò di fare attività di volontariato nel mio comune di rersidenza. In fondo, anche se magari più in piccolo, le idee non mancano».