Truffe, furti e Alert system: il nuovo comandate Cc incontra i cittadini

ASOLA -Uno dei primi impegni del nuovo comandante della stazione Cc di Asola Niccolo Genchì, lo vede impegnato in un incontro pubblico che si è tenuto l’altroieri sera in diretta su facebook e sul sito del Comune nell’ambito dell’iniziativa “Ascolto/ascoltiamoci”, promossa dal comando provinciale, incentrato su truffe, furti con strappo e sul sistema di Alert system che il Comune ha istituito in collaborazione con i Cc. Durante la videoconferenza, evidentemente apprezzata considerato il picco di 2mila e 500 utenti collegati, sono state illustrati temi come truffe e furti con strappo, truffe agli anziani, truffa dello specchietto, furti in abitazione e su autovetture, borseggi e scippi. È stato presentato anche l’Alert system che ha lo scopo di comunicare, tramite messaggi, notizie riguardanti eventuali rischi meteo, sospensione di servizi, interruzioni stradali, chiusure scuole via WhatsApp. Il comandante Genchi ha anche comunicato la prossima apertura di uno sportello di ascolto in municipio il sabato mattina, durante il mercato settimanale.