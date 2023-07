Coldiretti, per la siccità 2022 aiuti di 900mila euro

MANTOVA – In una giornata che è stata caratterizzata dal maltempo fa effetto parlare di siccità: ma resta il fatto che q uesto è un problema che ha devastato il nostro territorio lo scorso anno e le cui conseguenze vengono pagate ancora oggi. Per la siccità dello scorso anno sono stati assegnati a Mantova quasi 900mila euro, destinati alle imprese agricole del territorio. Ne dà notizia Coldiretti Mantova, avvertendo che l’effettivo stanziamento avverrà una volta completato l’iter correlato all’approvazione del piano di riparto regionale.

Estate torrida, con una scarsa escursione termica fra il giorno e la notte, e con un’assenza di precipitazioni per diverse settimane, quella del 2022 sarà ricordata come la seconda annata più calda dopo quella del 2003. A fare le spese, le produzioni agricole in tutta Italia, con danni complessivi al settore agricolo, secondo le elaborazioni di Coldiretti, intorno ai 6 miliardi di euro.

Gli agricoltori mantovani riceveranno fondi pari a 891.618,55 euro, a fronte di danni segnalati per 8,7 milioni di euro.

Coldiretti Mantova ricorda che a seguito costituzione del fondo mutualistico Agricat, i danni derivanti dalle avversità climatiche catastrofali come gelo brina, siccità o alluvione potranno essere indennizzati mediante denuncia di sinistro diretta, da presentare tramite portale Myagricat entro 10 giorno dalla data dell’evento. Per i danni provocati dal gelo nel 2023, trattandosi del primo anno di sperimentazione, il termine è stato prorogato al 25 luglio prossimo.