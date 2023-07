Suzzara – L’accusa di FdI: “Sport e impianti dimenticati dalla giunta”

SUZZARA Sarà discusso durante la prossima seduta di consiglio comunale l’atto di interrogazione relativo gli investimenti in materia di impianti sportivi, presentato dai consiglieri suzzaresi del gruppo di opposizione Fratelli d’Italia Maria Luisa Melli e Michele Zananrdi.

«Nel programma elettorale dell’ultimo mandato dell’attuale sindaco Ivan Ongari – fanno sapere i due consiglieri con una nota di polemica – era stato dato particolare risalto allo sport. Nel medesimo si definiva prioritaria una politica di investimenti sull’impiantistica sportiva prevedendo anche la partecipazione a bandi per recuperare fondi in vista di una realizzazione di un campo da calcio sintetico. Oggi – continuano i consiglieri – sebbene vi sia un assessorato preposto allo sport, vige una politica di scarsissimi investimenti al punto che solamente un importante intervento ad opera di un privato ha offerto ora alla città un impianto nuovo e moderno per uno sport emergente: il padel. Ugualmente, per quanto riguarda lo stadio Allodi, è dal 2008 che non si interviene ad esclusione del dovuto sistema di illuminazione. È pertanto indispensabile un serio intervento di riqualificazione da condurre nella sala stampa e negli spogliatoi».

A causa di simili vicende portate in consiglio, il gruppo di opposizione come detto ha, nei giorni scorsi, depositato in municipio il documento chiedendo lumi su eventuali programmazioni: “Domandiamo al sindaco se sia previsto o meno un piano di investimenti che nel futuro possa garantire un adeguamento dello stadio immaginandolo anche come uno spazio dove svolgere non solo manifestazioni sportive e se si ritenga – concludono i consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia – di poter mantenere quell’impegno dichiarato in campagna elettore sull’impiantistica sportiva che a fianco dello stadio prevedeva la realizzazione anche di campi in sintetico multi sport”.