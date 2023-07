Pozzolo sul Mincio: rimesso a nuovo il campo da tennis

MARMIROLO Conclusi nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione del campo da tennis di via Reboline a Pozzolo sul Mincio: l’intervento alla struttura sportiva, ormai ammalorata e bisognosa di sistemazioni, è stato realizzato dal gestore degli impianti, la Polisportiva Pozzolese Asd con la collaborazione ed il contributo del Comune di Marmirolo.

«Questa opera – afferma il sindaco Paolo Galeotti – evidenzia una volta di più la collaborazione esistente tra Comune e Polisportiva. La riqualificazione dell’impianto va a valorizzare ulteriormente l’area lungo il Mincio, nel recente passato oggetto a sua volta di importanti interventi di miglioramento e valorizzata tramite l’illuminazione della pista ciclabile lungo la Mantova-Peschiera».

Il campo da tennis, presente ormai da alcuni decenni nella zona adiacente al fiume Mincio, versava da tempo in uno stato di ammaloramento che riguardava soprattutto il tappeto in erba sintetica. Il progetto di rifacimento è stato presentato dalla Polisportiva al Comune di Marmirolo, che l’ha accolto condividendo gli obiettivi e contribuendo all’intervento.

L’intervento appena concluso ha così permesso di eliminare la vecchia superficie di gioco per posarne una nuova di zecca dello stesso materiale. Ora Pozzolo sul Mincio può dunque tornare a vantare un campo da tennis rinnovato e, soprattutto, a norma anche come dimensioni del rettangolo di gioco.

«Come amministrazione comunale siamo felici di aver contribuito a restituire il campo da tennis alla cittadinanza – spiega l’assessore allo sport Elena Betteghella -. Si era ammalorato a causa delle condizioni meteo e del passare del tempo, e senza dubbio necessitava di un intervento». Soddisfatto dei lavori di riqualificazione appena conclusi anche il presidente della Polisportiva Pozzolese, Giovanni Vanoni che ha evidenziato come «quest’opera testimonia il nostro impegno per la manutenzione e la valorizzazione degli impianti a noi affidati. Ora il campo è di nuovo pronto per essere usato dagli appassionati di tennis».

Per utilizzare il campo è necessario prenotare: le richieste per l’utilizzo della struttura sportiva possono essere effettuate direttamente presso il bar della Polisportiva o telefonando al numero 3491343861.