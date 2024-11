Svelato il calendario del Carnevale dei Colli

ALTO MANTOVANO – Sarà un Carnevale dei Colli tradizionale ma, allo stesso tempo, tecnologico. La festa in maschera itinerante infatti, che farà tappa anche quest’anno in due regioni e ben tre province, rispettivamente Lombardia e Veneto e in particolar modo, in diverse cittadine del mantovano, del bresciano e del veronese, avrà anche un’app dedicata. «Le novità sostanziali di questa edizione sono due – spiega il presidente Paolo Pezzini – l’approvazione di un regolamento modificato rispetto a quello precedente ed un’app». Una sorta di vademecum per tutti i carri in concorso e per i paesi del coordinamento. E sull’applicazione: «Da scaricare gratuitamente sul proprio dispositivo digitale con elenco e mappa dei comuni coinvolti, calendario dei giorni delle sfilate, informazioni e fotografie». Taglio del nastro, per carri allegorici, gruppi in maschera, musica e divertimento per grandi e piccini, a Castiglione delle Stiviere domenica 16 febbraio dalle 14.30. Il sabato seguente, invece, doppio appuntamento: stelle filanti e coriandoli, nel pomeriggio, per le strade di Carpenedolo, ed in serata, in pieno centro e sul lungolago di Desenzano. Ed ancora, tutti a Canneto sull’Oglio domenica 23 febbraio. E con un salto in agenda, si passa già alle date di marzo: il primo sabato del mese c’è addirittura un altro bis in programma, alle 14 a Castel Goffredo, patria di Re Gnocco, e dalle 20.30 a Castenedolo; il giorno dopo, la domenica, sfilata a Montichiari; martedì Grasso, poi, sarà Erbusco la capitale del Carnevale delle Colline Moreniche; sabato 8, con il calar del sole, carri e maschere si spostano in quel di Volta Mantovana; domenica 16, infine, il mese allegorico si chiude a Castelnuovo del Garda, per l’unica tappa fuori regione e veronese della festa itinerante. Gran finale a Desenzano, domenica 6 aprile dalle 14.30, con le premiazioni di tutti i comitati partecipanti. Martedì 19 novembre, intanto, la presentazione dell’evento e l’apertura delle iscrizioni alle sfilate.